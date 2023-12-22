В Петербурге ищут финансирования для создания монорельса на магнитной подушке

Проект реализует корпорация "Московский институт теплотехники" ("МИТ"), входящей в состав "Роскосмоса".

В скором времени в Петербурге начнётся строительство монорельсовой трассы на магнитной подушке. Однако перед этим необходимо определить источник финансирования проекта. Об этом сообщает "РИА Новости", ссылаясь на информацию от корпорации "Московский институт теплотехники" ("МИТ"), входящей в состав "Роскосмоса".

В рамках сотрудничества с исполнительными органами Ленобласти, корпорация в 2022 году разработала технический проект монорельса с применением системы магнитной разгрузки для трассы от станции метро "Девяткино" до торгового центра "Мега-Парнас".

Проведение испытаний системы, включающей поезда, движущиеся с использованием магнитолевитационной технологии, уже осуществлялось в 2021 году.

Данная система обладает рядом преимуществ перед современным городским транспортом. Её возведение и ввод в эксплуатацию могут быть осуществлены высокоскоростно. Транспортная система монорельса характеризуется низким уровнем шума и экологической чистотой, меньшими потребностями в обслуживании подвижного состава и эстакады, а также низким энергопотреблением и возможностью работы в автоматическом режиме.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)