На Дворцовой площади заканчивают монтировать сцену для бесплатного концерта

Начало мероприятия запланировано на 18:00.

На Дворцовой площади завершаются работы по монтажу сцены для бесплатного концерта в рамках Форума объединенных культур, который стартовал в четверг, 16 ноября. Об этом пишет Spb.aif.ru.

По данным издания, 44-метровая сцена будет оснащена подогревом и оборудована 48-ю пиротехническими "горелками", испускающими струи пара, а также "искромётами". По периметру установлены сложные по конструкции видеоэкраны и один большой медиаэкран диагональю 56 метров.

За подготовкой сцены можно было следить в режиме реального времени при помощи веб-камеры, установленной на Восточном крыле Главного штаба Эрмитажа и направленной на Зимний дворец.

Добавим, что начало мероприятия запланировано на 18:00. Вход на главную площадь Северной столицы для посетителей откроют за час до начала.

Ранее мы сообщили о том, что для выставки в Эрмитаже в Петербург привезли предметы искусства стоимостью 160 тысяч долларов.

Фото: Скриншот с веб-камеры на Дворцовой площади