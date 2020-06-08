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Момент жесткого ДТП с "Феррари" попал на видео

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Инцидент произошел 7 июня

Вчера в Петроградском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием "Фольксвагена" и "Феррари". Piter.TV получил в распоряжение видео с камер видеонаблюдения.

По предварительным данным, водитель немецкого авто не предоставил преимущество "итальянцу", после чего произошло столкновение. 31-летняя пассажирка "Фольксвагена" получила легкие травмы, водитель "Феррари" – средние, а находившийся за рулем "Поло" мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, он скончался в больнице.

Ранее Piter.TV показал последствия аварии на месте происшествия.

Видео: Piter.TV 

Теги: дтп, феррари
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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