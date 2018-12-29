Момент взрыва в китайском Чаньчунь попал на видео

Очевидцы взрыва опубликовали в сети видео со взрывами в Чаньчунь.

Сегодня, 25 января, в китайском городе Чаньчунь прогремело несколько взрывов.

Сначала речь шла об одном взрыве на 30ом этаже небоскреба. Местные СМИ сообщали об одном погибшем. Но в социальных сетях затем появились сообщения, что за первым прогремели еще взрывы. Некоторые источники писали о торговом центре. На опубликованных кадрах видео видно, что взрыв произошел и на первом этаже здания, где много людей.

О количестве пострадавших на данный момент не сообщается.

Видео: MDK, HUE