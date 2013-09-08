Момент убийства сотрудницы офиса микрозаймов в Москве попал на видео

Расследование дела контролируется прокуратурой российской столицы.

Момент убийства сотрудницы офиса микрозаймов в Москве попал на запись камеры видеонаблюдения. Ранее официальный представитель Следственного комитета по региону лия Иванова рассказала о том, что сотрудница была найдена застреленной на месте работы. О трагедии стало известно утром 11 июля в помещении местной финансовой коммерческой организации, расположенном на Кожевнической улице. Жертвой преступника стала женщина 1971 года рождения. Злоумышленник дважды стрелял из огнестрельного оружия вечером 10 июля.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к убийству. Ход расследования преступления контролируется прокуратурой Москвы.

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