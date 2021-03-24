Момент ДТП на проспекте Королева попал на видео

На проспекте Королева в Петербурге произошло ДТП с участием пожарного автомобиля. О происшествии рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте" 24 марта.
Чувак не пропустил пожарку. На Королева в сторону "Граффити" лучше пока не соваться
– написал очевидец.
Момент аварии попал на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv. На кадрах можно заметить, как легковой автомобиль пытается на скорости преодолеть столкновение, но у него это не получается.
Ранее мы сообщали о том, что на юго-западе Петербурга произошло ДТП с двумя пострадавшими.
Видео: Piter.tv
Фото: vk.com/spb_today
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