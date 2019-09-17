Момент ДТП на Невском проспекте попал на видео

Водитель затормозил, и к его машине "притерлась" другая легковушка.

Во вторник, 17 сентября, в центре Петербурга произошло ДТП, столкнулись два легковых автомобиля. Piter.TV удалось получить видео с места происшествия.

Авария случилась по адресу Невский проспект, 100. Автомобиль пропустил машину, выезжающую с улицы Марата, затормозил, и в этот момент в него врезалась другая легковушка. Машины заняли две полосы движения. О пострадавших не сообщается. На данный момент серьезного затора на участке нет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские полицейские устроили погоню за подростком на "Мицубиси".

Видео: Piter.TV