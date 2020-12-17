Момент ДТП на Кронверкской попал на видео

Столкнулись "Порше" и "Шевроле Ланос".

Вечером в четверг, 17 декабря, на Кронверкской улице произошло ДТП, сообщили очевидцы в социальных сетях.

В редакцию Piter.TV попал момент столкновения "Порше" и "Шевроле Ланос". На кадрах видно, что водитель "Порше" слишком близко подъехал к проезжей части и не успел повернуть: в него влетел "Шевроле" на довольно большой скорости. Из машины вышли молодые люди, по всей видимости, один из них ударился головой. Насколько сильно пострадали пассажиры, неясно.

Ранее мы писали, что на проспекте Просвещения столкнулись маршрутка и авто.

Видео: Piter.TV