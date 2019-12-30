Молодой учитель из Петербурга намерен стать новым министром просвещения 

Кириллу Загустину 27 лет, его стаж преподавания 3,5 года.

В четверг, 16 января, стало известно, что 27-летний молодой учитель из Петербурга Кирилл Загустин намерен стать новым министром просвещения. Соответствующее видеообращение он разместил у себя на YouTube-канале.

"Я хочу принести обществу как можно больше пользы. На посту министра Просвещения у меня будет больше возможностей.", —сказано в сообщении.

Известно, что Кирилл Загустин преподает 3,5 года историю в 463-й школе Выборгского района. Педагог записал обращение к президенту Владимиру Путину. Загустин заявил, что он знает, какие проблемы существуют сегодня в сфере образования и воспитания.

"Это будет одно из ключевых направлений моей работы. Я ровесник современной России и люблю ее до глубины своей души", —отметил Загустин.

Ролик посмотрело около 650 человек.

Напомним, что до отставки правительства министром просвещения была Ольга Васильева. Она трудилась на этом посту с 2018 года.

Ранее мы сообщали о том, кто такой Михаил Мишустин – новый кандидат в премьер-министры РФ.

Видео:Кирилл Александрович/YouTube