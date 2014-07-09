Молодые петербуржцы погибли в ДТП на Приморском шоссе

Накануне, 7 ноября, около 23:25 на Приморском шоссе в направлении поселка Ольгино (22 км + 500 м) произошло ДТП, сообщил источник в правоохранительных органах.
По предварительной информации, молодой водитель управлял "Ниссан Лоурен", но по какой-то причине выехал за пределы проезжей части, а затем наехал на осветительный столб.
Водитель и его пассажир от полученных телесных повреждений скончались в карете скорой помощи.
Ведется проверка.
Ранее мы писали, что Porsche разорвало пополам на трассе "Скандинавия".
Фото: Piter.tv
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