Молодые петербуржцы погибли в ДТП на Приморском шоссе

Обстоятельства трагедии выясняются.

Накануне, 7 ноября, около 23:25 на Приморском шоссе в направлении поселка Ольгино (22 км + 500 м) произошло ДТП, сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, молодой водитель управлял "Ниссан Лоурен", но по какой-то причине выехал за пределы проезжей части, а затем наехал на осветительный столб.

Водитель и его пассажир от полученных телесных повреждений скончались в карете скорой помощи.

Ведется проверка.

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Фото: Piter.tv