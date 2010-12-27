На прослушивание в партии альтов для одного и двух исполнителей приглашаются девушки с 13 и до 30 лет.

Молодёжный вокальный коллектив "Откровение" ищет таланты в Выборге. На прослушивание в партии альтов для одного и двух исполнителей приглашаются девушки с 13 и до 30 лет.

Как рассказала руководитель музыкального коллектива Серафима Решетникова, в основном в "Откровение"переходят подростки из детского хора Радость, но принимаются и желающие девушки до 30 лет с хорошими данными. Серафима отметила, что в хоре поют любители, которые учатся как по нотам, так и на слух.

"Ранее каждый год участвовали в областных и Всероссийских хоровых фестивалях, имеем звание лауреатов. Сейчас мало ездим, так как подорожали и конкурсы, ведь в основном они коммерческие, и проезд", - рассказала хормейстер.

Но, несмотря на все трудности, руководители коллектива организуют хоровые выступления в Выборге и районе, а так же хоровые встречи с другими хорами Ленобласти.

"Солисты хора на конкурсах занимают 1-3 места. Кто-то после хора поступил в музыкальные учебные учреждения, а две выпускницы занимаются концертной деятельностью в Петербурге", - отметила Серафима.

Хор "Откровение" официально существует с 2002 года. В 2007 году защитился на звание "народный". В хоре поют разно жанровую музыку — от духовной доджазовой.