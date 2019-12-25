Молодая петербурженка пойдет под суд за сговор с интернет-закладчиком

Девушка держала при себе 19 свертков вещества общей массой 6,46 г.

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 26-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, обвиняемая знала, что ее знакомый раскладывает наркотические "закладки" и в ходе переписки через интернет-приложение вступила с ним в преступный сговор. Получив сведения о месте нахождения наркотических средств, она забрала их и незаконно хранила при себе, желая сбыть бесконтактным способом. Во время обыска у девушки обнаружили 19 свертков запрещенного вещества общей массой 6,46 г.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV