Мокрый снег и гололедица вернутся 17 марта в Петербург

Циклон принесет в город облачную погоду и мокрый снег.

В Петербурге в среду, 17 марта, за погоду в городе в ответе северная периферия обширного циклона с центром над северо-западом Черного моря. Об этом в Facebook рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Циклон принесет в город облачную погоду и мокрый снег. Водителям и пешеходам синоптик посоветовал быть аккуратнее, так как на дорогах и тротуарах гололедица.

Воздух в течение дня прогреется до +2 градусов, ветер будет дуть с севера со скоростью до 7 м/с.

Ленобласть утром 17 марта накрыл густой туман. С 02.00-05.00 на область опустилась белая пелена с видимостью 500 метров и менее. Людей призвали быть внимательнее и аккуратнее, в особенности на дорогах.

Фото: Piter.tv