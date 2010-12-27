В Петербурге по внутреннему кольцу КАД образовалась огромная пробка

В Петербурге на КАД стоят без движения большое количество машина. Пробка растянулась на 7,5 км в сторону Софийской улице.

В Петербурге 30 августа в час пик образовалась огромная пробка на кольцевой автодороге. Пробка протянулась от Мурманского шоссе до Софийской улицы.

Очевидцы рассказывают, что на юго-востоке Санкт-Петербурга скопилось большое количество автомобилей. Также они уточняют, что движения в сторону Купчино абсолютно нет. "Яндекс.Пробки" показывает, что дорожный коллапс растянулся на 4 км до вантового моста, а также на 7,5 километра в сторону Софийской улице.

Кроме того, очевидцы отмечают, что ДТП в правом ряду усугубляют сложившуюся ситуацию.