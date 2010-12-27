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В Петербурге жестокие пробки: скорость движения около 3 км в час
Сегодня, 10:46
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Shdaria
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В Петербурге жестокие пробки: скорость движения около 3 км в час

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В центре Петербурга жуткие пробки из-за перекрытого Невского проспекта.

В Петербурге из-за перекрытого Невского проспекта утром 3 мая водители застряли в огромных пробках. Как сообщают автомобилисты, ситуация на дороге очень тяжелая. 

Напомним, что сегодня перекрыли участок Невского проспекта от набережной канала Грибоедова до Литейного – Владимирского проспектов. Уточняется, что скорость движения не более 3 километров в час. А у "Площади Восстания" водители "ползут" 2 со скоростью 2 километра в час.

Ранее мы сообщали о том, что 3 мая Невский снова закроют из-за дорожных работ.

Фото: Pixabay

 

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Теги: невский проспект , новости петербург , новости спб , пробка спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб Картина дня

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