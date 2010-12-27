В Петербурге жестокие пробки: скорость движения около 3 км в час

В центре Петербурга жуткие пробки из-за перекрытого Невского проспекта.

В Петербурге из-за перекрытого Невского проспекта утром 3 мая водители застряли в огромных пробках. Как сообщают автомобилисты, ситуация на дороге очень тяжелая.

Напомним, что сегодня перекрыли участок Невского проспекта от набережной канала Грибоедова до Литейного – Владимирского проспектов. Уточняется, что скорость движения не более 3 километров в час. А у "Площади Восстания" водители "ползут" 2 со скоростью 2 километра в час.

Ранее мы сообщали о том, что 3 мая Невский снова закроют из-за дорожных работ.

Фото: Pixabay