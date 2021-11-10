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Многодетного отца избили и переехали автомобилем в Нижегородской области

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В результате полученных травм мужчина скончался.

В Нижегородской области многодетного отца избили толпой, а затем переехали автомобилем, после чего тот скончался. Об этом сообщает информационное агентство "Newsroom24.ru".

Инцидент произошел 7 ноября в городе Павлов. По словам собеседника СМИ, драке предшествовала словесная перепалка. В результате конфликта толпа сначала напала на знакомого погибшего, а затем – на заступившегося за него мужчину, который являлся многодетным отцом.

После этого женщина, которая относилась к компании затеявших драку, села за руль чужого автомобиля и переехала лежавшего на земле от побоев мужчину. В результате полученных травм он скончался.

По данному факту сотрудниками Следственного управления СК России по Нижегородской области организована проверка. В ходе нее действиям женщины будет дана юридическая оценка по статье Уголовного кодекса РФ об убийстве.

Ранее в Подмосковье поймали вора в законе, которого искали 28 лет после убийства милиционера.

Видео: Telegram/SHOT

Теги: массовая драка, нижегородская область, павлов, убийство
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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