Компенсацию можно будет направить на сборы ребенка в школу.

В среду, 26 февраля, стало известно о том, что многодетные семьи Петербурга получат единовременные выплаты на первоклассников. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.

Поправку предложил градоначальник Петербурга Александр Беглов на заседании ЗакСобрания. Соответствующий презентовал его официальный представитель Юрий Шестериков. В законопроекте говорится о том, что многодетные семьи смогут получить выплаты до начала учебного года. Предполагается, что деньги можно будет направить на сборы ребенка в школу. Отметим, что "за" поправку высказалось 43 депутата.

В настоящее время, многодетные семьи Петербурга получают соответствующие выплаты лишь по факту начала учебы.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге заработал центр диагностики коронавируса.

Фото:pixabay