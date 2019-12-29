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Многодетные семьи Петербурга получат единовременные выплаты на первоклассников
Сегодня, 12:14
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IRINA_CHALKINA

Многодетные семьи Петербурга получат единовременные выплаты на первоклассников

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Компенсацию можно будет направить на сборы ребенка в школу.

В среду, 26 февраля, стало известно о том, что многодетные семьи Петербурга получат единовременные выплаты на первоклассников. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.

Поправку предложил градоначальник Петербурга Александр Беглов на заседании ЗакСобрания. Соответствующий  презентовал его официальный представитель Юрий Шестериков. В законопроекте говорится о том, что многодетные семьи смогут получить выплаты до начала учебного года. Предполагается, что деньги  можно будет направить на сборы ребенка в школу. Отметим, что "за" поправку высказалось 43 депутата. 

В настоящее время, многодетные семьи Петербурга получают соответствующие выплаты лишь по факту начала учебы.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге заработал центр диагностики коронавируса.

Фото:pixabay

Теги: многодетные семьи спб, новости спб, общество, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Картина дня,

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