Гостивший у бабушки в Ленобласти мальчик выпил капли для глаз

Ребёнок госпитализирован с острым пероральным отравлением неизвестным веществом депримирующего действия в тяжёлом состоянии.

В воскресенье, 25 февраля, бригадой скорой помощи из частного в посёлке Лебяжье госпитализировали трёхлетнего мальчика. Как стало известно Piter.TV, пострадавший ребёнок выпил жидкость глазных капель.

Мальчик госпитализирован с острым пероральным отравлением неизвестным веществом депримирующего действия в тяжёлом состоянии.

Установлено, что во время происшествия ребёнок находился в гостях у бабушки и выпил препарат по недосмотру взрослых.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге трёхлетний ребёнок выпил водку и впал в кому.

Фото: Piter.TV