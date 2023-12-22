Гостивший у бабушки в Ленобласти мальчик выпил капли для глаз

В воскресенье, 25 февраля, бригадой скорой помощи из частного в посёлке Лебяжье госпитализировали трёхлетнего мальчика. Как стало известно Piter.TV, пострадавший ребёнок выпил жидкость глазных капель.
Мальчик госпитализирован с острым пероральным отравлением неизвестным веществом депримирующего действия в тяжёлом состоянии.
Установлено, что во время происшествия ребёнок находился в гостях у бабушки и выпил препарат по недосмотру взрослых.
Ранее мы сообщили о том, что в Выборге трёхлетний ребёнок выпил водку и впал в кому.
Фото: Piter.TV
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