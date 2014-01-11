  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В петербургском автобусе перевернулась коляска с трехмесячным младенцем
Сегодня, 9:11
209
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В петербургском автобусе перевернулась коляска с трехмесячным младенцем

0 0

В медицинском учреждении у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины и гематомы.

В среду, 26 июня, на проспекте Испытателей в Петербурге в городском автобусе перевернулась коляска с младенцем. По информации Piter.TV, в "ЛИАЗе" ехала женщина с трехмесячным ребенком.

Во время движения люлька упала, ребенок получил травмы средней степени тяжести. В медицинском учреждении у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины и гематомы.

Ранее мы сообщили о том, что самокатчики сбили двух маленьких детей в разных районах Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии