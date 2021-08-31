Мизулина: маркировка фейков может решить проблему их распространения

В общественной палате поднимают вопрос борьбы с фейк-ньюс.

Представитель Общественной палаты России Екатерина Мизулина считает, что маркировка фейков может решить проблему их распространения. Об этом специалист заявила во время обсуждения статистики фейк-ньюс, которое состоялось в ОП 31 августа. Эксперты проанализировали проблему недостоверной информации в Рунете.

Много вариантов есть регулирования проблемы фейков. Один из вариантов, который введен уже в Сингапуре и сейчас рассматривается в Южной Корее, это вопрос маркировки такого рода контента. Екатерина Мизулина, эксперт

Согласно предложению Мизулиной, в России будет действовать регулятор, который даст социальным сетям предписание вместе с публикацией контента размещать уведомление о том, что данные могут быть недостоверными. Также будет дана ссылка на ресурс с официально достоверными сведениями, на котором будет опубликовано больше данных по теме. Осенью данный вопрос будет подниматься в рамках общественной дискуссии в ОП. К ней будут подключены представители IT-отрасли и другие эксперты.

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Видео: Youtube/Общественная палата Российской Федерации