Мизулина: маркировка фейков может решить проблему их распространения

Представитель Общественной палаты России Екатерина Мизулина считает, что маркировка фейков может решить проблему их распространения. Об этом специалист заявила во время обсуждения статистики фейк-ньюс, которое состоялось в ОП 31 августа. Эксперты проанализировали проблему недостоверной информации в Рунете.
Много вариантов есть регулирования проблемы фейков. Один из вариантов, который введен уже в Сингапуре и сейчас рассматривается в Южной Корее, это вопрос маркировки такого рода контента.
Екатерина Мизулина, эксперт
Согласно предложению Мизулиной, в России будет действовать регулятор, который даст социальным сетям предписание вместе с публикацией контента размещать уведомление о том, что данные могут быть недостоверными. Также будет дана ссылка на ресурс с официально достоверными сведениями, на котором будет опубликовано больше данных по теме. Осенью данный вопрос будет подниматься в рамках общественной дискуссии в ОП. К ней будут подключены представители IT-отрасли и другие эксперты.
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Видео: Youtube/Общественная палата Российской Федерации
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