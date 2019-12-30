Митинг против строительства мусоросжигающего завода повторился в Ломоносове

В воскресенье, 12 января, повторился митинг против строительства мусоросжигающего завода. Митингующие вышли на улицу в Ломоносове.
Неравнодушные жители города пришли с плакатами. В целях безопасности полиция сделала замечание мужчине, который пришел в противогазе. Как и митинг в Петергофе, протестная акция в Ломоносове проходила спокойно, желающие высказывались в микрофон. Несмотря на дождь, петербуржцы делились друг с другом опасениями и мыслями чуть больше часа.
Завод хотят построить между Ломоносовым и Петергофом, а также в в поселках Петро-Славянка, Саперный и Левашово.
Напомним, что в Петергофе прошел митинг против мусороперерабатывающего завода.
Фото: "ВКонтакте"/скрин трансляции "Activatica"
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