Мишустин поручил Музаеву организовать с регионами пробные ЕГЭ и ОГЭ

Глава кабмина России призвал разработать возможность приближенных условий по сдаче ЕГЭ и ОГЭ для детей.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил главе Рособрнадзора проработать совместно с регионами возможность пробного тестирования ОГЭ и ЕГЭ, приближенного к условиям сдачи государственного экзамена. Соответствующее заявление сделал глава федерального правительства в ходе рабочей встречи с руководителем профильного ведомства Анзором Музаевым в Москве. Эксперт обратил внимание коллеги на особенность, связанную с тем, что многие выпускники хотят протестировать ситуацию со сдачей ЕГЭ и ОГЭ заранее. Власти призывают дать им такую возможность, которая была бы максимально приближена к условиям непосредственного испытания.

У меня просьба проработать эти вопросы и доложить в правительство в ближайшее время. Подумаем, что для этого необходимо сделать. Было бы здорово, если бы региональные власти также подключились. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По его словам, для организации процесса нужно еще многое сделать. В частности, важно разработать такую возможность совместно с региональными администрациями. Михаил Мишустин напомнил, что волнение может ухудшить показатели девушки или юноши в день экзамена. Поэтому следует дать ученикам право через цифровую платформу, ресурса с обратной связью записаться и поехать сдать соответствующий тест не в своей школе, как сейчас делают многие, в в незнакомых условиях, приближенных к условиям реальной сдачи ЕГЭ и ОГЭ.

Мишустин раскритиковал трату времени учителями на административную работу.

Фото и видео: Правительство России