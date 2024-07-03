Мишустин назвал сохранение окружающей среды важнейшей функцией государства

Глава кабмина РФ провел встречу с руководителем Росприроднадзора.

Сохранение окружающей среды - это важнейшая функция для российского государства, с этой целью в стране реализуется несколько национальных проектов. Соответствующими данными поделился председатель правительства Михаил Мишустин на рабочей встрече с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой,. Чиновник поздравил коллегу с Днем эколога, который отмечался 5 июня. По словам премьер-министра, работа профильной структуры важна и с точки зрения формирования ответственного отношения бизнеса и индустрии предпринимательства.

Для этого реализуется целый ряд очень важных федеральных проектов. Очень важно следить именно за системными мерами, о которых вы договорились, в том числе и с бизнесом. Ну, и контролировать, в том числе и федеральные проекты. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин заметил, что система мониторинга у Росприроднадзора уже налажена и эффективно работает. Премьер страны напомнил Светлане Радионовой о словах главы государства Владимира Путина о том, что устойчивое развитие в России возможно только при соблюдении такого гармоничного баланса интересов, как экономический рост, благосостояние населения, а также экологическая безопасность.

Мишустин рассказал о задачах нацпроекта "Новые материалы и химия".

Фото и видео: Правительство России