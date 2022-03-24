Мишустин: Регионы смогут перенести срок погашения задолженности по бюджетным кредитам

В кабмине рассказали о поддержке субъектов РФ.

Регионы смогут перенести срок погашения задолженности по бюджетным кредитам. Такое заявление на заседании российского правительства при участии президента Владимира Путина сделал глава кабинета министров Михаил Мишустин. Чиновник призвал коллег перенести на более поздний срок погашение долгов субъектов РФ, а также расширить для местных властей доступ к казначейским займам в рамках антикризисных мер поддержки.

Принято принципиальное решение…для формирования дополнительных ресурсов, на реализацию текущих проектов расширить доступ к казначейским займам в общей сложности до 10% их доходов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина РФ уточнил на совещании, что многие мероприятия плана поддержки экономики подготовлены совместно с субъектами страны, с которыми идет непрерывное взаимодействие ради нивелирования негативных последствий от западных санкций. Мишустин добавил, что правительство решает и другие стратегические задачи, определенные национальными целями развития. Значительный блок мер посвящен снижению административной нагрузки, проверкам для бизнеса для улучшение делового климата в регионах. Премьер считает приоритетной задачей максимально повысить гибкость экономической системы и обеспечить бесперебойную работу отечественных предприятий.

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Фото и видео: Правительство России