Петербуржцу 51 раз назначили штрафы за неуплату взысканий за нарушения ПДД

Непристегнутый ремень и превышение скорости обернулись для петербуржца 51 взысканием.

Мировой судья судебного участка № 7 в Петербурге 51 раз привлекла Георгия Шавдатуашвили к административной ответственности за неуплату штрафов за нарушения правил дорожного движения. Общая сумма новых взысканий достигла 126 тыс. рублей. Об этом 20 октября сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Мужчина не оплатил в установленный срок штрафы за превышение скорости и непристегнутый ремень безопасности. На судебное заседание он не явился.

По 40 эпизодам суд назначил штрафы по 1,5 тыс. рублей, по трем — по 3 тыс. рублей, еще по семи — по 6 тыс. рублей. За несвоевременную оплату штрафа за повторное превышение скорости мужчине назначили взыскание в размере 15 тыс. рублей.

В августе 2026 года за аналогичное нарушение оштрафовали актера Михаила Боярского. Ему назначили 6 тыс. рублей за несвоевременную оплату предыдущего штрафа за неоплаченную парковку. Первоначальное взыскание в размере 3 тыс. рублей артист получил за стоянку автомобиля на набережной реки Мойки в сентябре 2025 года. Деньги поступили после истечения установленного срока оплаты.

По данным МВД, за 2025 год в России выявили более 11 млн водителей, нарушивших ПДД. Петербург и Ленинградская область вошли в число регионов с наибольшим количеством таких автомобилистов: в двух субъектах насчитали более 460 тыс. человек. Летом прошлого года Госавтоинспекция провела в Петербурге недельный рейд по выявлению водителей, не оплативших штрафы. По итогам проверки удалось добиться погашения задолженности на 4,2 млн рублей.

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Фото: Piter.TV