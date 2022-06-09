Лидер эсеров Миронов навестил пострадавшего в ДТП в Москве с его участием

Депутат дал комментарии по аварии, в которой пострадал курьер.

Политический лидер партии Государственной Думы "Справедливая Россия" Сергей Миронов рассказал, почему не вышел из машины после ДТП, произошедшего накануне в центре Москвы. Политик решил прокомментировать ситуацию во время брифинга.

Сегодня с утра я навестил пострадавшего, у него перелом ноги…Вариантов лечения два: либо месяц в гипсе, либо буквально завтра-послезавтра провести высокотехнологичную операцию... Я договорился, что будет проведена. Сергей Миронов, депутат ГД

Напомним, что автомобильная авария произошла 8 июня на Сретенке. Сергей Миронов не вышел из автомобиля для того, чтобы сотрудники ГИБДД могли выполнить работу. Он попросил вызвать скорую помощь для пострадавшего курьера, которого сбил его водитель.

Сенатор Ахмадов пострадал в ДТП в центре Москвы.

Фото и видео: YouTube / ParlamentRu

