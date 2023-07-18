Минздрав разработал проект по контролю оборота препаратов для прерывания беременности

Михаил Мурашко рассказал о работе Минздрава.

Министерство по здравоохранению России разработало проект приказа по контролю оборота препаратов для прерывания беременности. Соответствующей информацией с парламентариями в рамках выступления на правительственном часе на пленарном заседании в Государственной Думе от 18 июля поделился глава профильного ведомства Михаил Мурашко.

По предметно-количественному учету препаратов, которые используются для прерывания беременности: это была в том числе наша инициатива, мы считаем, что это можно сделать, предметно-количественный учет должен быть, потому что видим, что есть злоупотребление.... Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт уточнил, что чиновники отправляли проект приказа по здравоохранению в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, которые предоставили Минздраву свои комментарии по теме. На текущей неделе будут завершены оценки регулирующего воздействия. Михаил Мурашко добавил, что в ведомстве будут настаивать на принятии приказа до конца 2023 года.

Мурашко сообщил о снижении числа абортов в России в разы .

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ