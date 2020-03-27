Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации

К ним относятся лопинавир +ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, А также препараты интерферонов.

Министерство здравоохранения России обновило противокоронавирусные рекомендации. Список лекарств от COVID-19 расширился с четырёх до шести.

К ним относятся лопинавир +ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, А также препараты интерферонов.

Рекомендации даны на основе анализ литературных данных по клиническому опыту. Их разработали во время лечения пациентов с атипичной пневмонией.

В Минздраве добавили, что препараты "умифеновир", "ремдесивир" и "фавипиравир" проходят клинические испытания.

Ранее Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая.

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