Минюст РФ: "Дождь" получил более 130 тысяч евро от Евросоюза

В ведомстве считают, что выплаты шли от лица Европейской Комиссии (Брюссель, Бельгия).

Минюст России рассказал, почему включил телеканал "Дождь" в реестр СМИ-иноагентов. На сайте ведомства сказано, что канал получил от Евросоюза 130 тысяч евро. Об этом сообщили на сайте ведомства во вторник, 24 августа.

В пятницу, 20 августа, Минюст России принял решение о включении телеканала "Дождь" в реестр СМИ иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Как уточнили в ведомстве, в их распоряжении есть документы, поступившие от органов государственной власти. В них сказано, что телеканал "систематически" распространял материалы СМИ, которые в России считаются недопустимыми. Евросоюз в лице Европейской комиссии (Брюссель, Бельгия) заплатил телеканалу за освещение отношений между ЕС и Россией. Кроме того, "Дождь" получал опосредованное иностранное финансирование через российские фонды.

Помимо телеканала "Дождь", в список иностранных агентов попало издание "Важные истории" и семь журналистов. Затем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле данный процесс не согласовывался.

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