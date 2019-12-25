Минтруд предложил упростить наем подростков для некоторых работ

Антон Котяков рассказал о необходимости помогать молодежи монетизировать навыки.

Министерство труда России предложило упростить наем подростков для некоторых работ. Об этом на правительственном совещании при участии российского президента рассказал глава профильного ведомства Антон Котяков.

Развитие цифровых технологий и креативных индустрий позволяет совсем молодым ребятам зарабатывать на своих увлечениях, писать программные продукты, фотографировать, вести блоги, выполнять заказы в области дизайна или графики. Антон Котяков, глава Минтруда РФ

Чиновник уточнил, что для того, чтобы несовершеннолетних брали на такие задачи, следует внести коррективы в законодательство. Это позволит помочь молодежи монетизировать собственные навыки, а также развить в них качества, которые важны для взрослой жизни. По данным Минтруда, сейчас в РФ зарегистрирован свыше 800 тысяч безработных граждан. Из них четверть - это люди, моложе 30 лет.

Ольга Баталина освобождена от должности замглавы Минтруда.

Фото: Восточный Экономический Форум