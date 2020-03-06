Чиновники пояснили, что может получить сотрудник, которого отстранили от работы из-за карантина.

Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные из-за карантина. По данным от чиновников в ведомстве, оплата идет по той же системе, что и по обычной болезни. Об этом рассказали "РИА Новости". В Минздраве прокомментировал предложение депутата Госдумы Андрея Ветлужских. Парламентарий призвал увеличить выплаты для тех сотрудников, которых направят на карантин из-за коронавируса.

Сейчас, если работник выходит на больничный, он получает равную оплату заметили специалисты

Для выплат не важна причина: болезнь или введение карантина. В Минздраве добавили, что власть предпринимает все для того, чтобы инфекция не распространилась. Случаи отстранения от работы из-за коронавируса остаются единичными.

Ранее в России провели более 51 тыс. тестов на новый коронавирус.

Видео: YouTube/Science