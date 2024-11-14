Минтранс заявил, что РФ вошла в топ-5 по развитию беспилотного транспорта

Роман Старовойт рассказал о технологическом развитии страны.

Россия входит в пятерку государств-лидеров по развитию беспилотного транспорта. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "Россия-24" поделился глава профильного министерства Роман Старовойт. Отрывок из интервью чиновника журналисты разместили в Telegram-канале. Министр отметил, что порядка 70 процентов комплектующих деталей для беспилотных автомобилей создаются в нашей стране, а оставшиеся 30 процентов - импортные.

Мы давно уже этим занимаемся. С нашими китайскими коллегами мы сегодня синхронизируем тоже наши технологии. Поэтому мы открыты для всего нового, и наши специалисты изучают реальный мировой опыт. И мы видим, что мы далеко не в отстающих, а действительно движемся в авангарде. Роман Старовойт, глава Минтранса РФ

Министр по транспорту уточнил, что на производстве "Камаза" и других предприятиях грузовых средств фиксируется больший уровень импортозамещения. При этом сфера беспилотников оказывает влияние на всю экономику России, а также на скорость движения машин, технологическое развитие в промышленности. Роман Старовойт указал, что отечественные беспилотные паромы перевезли 1,3 млн тонн грузов за все время их эксплуатации.

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ