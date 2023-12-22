Минтранс ввел максимальный уровень безопасности на объектах транспорта

Пассажиров просят прибывать заранее для прохождения дополнительных проверок.

Российское министерство по транспорту сообщило 22 марта о действии максимального (третьего) уровня безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Профильные структуры просят пассажиров и провожающих заранее прибывать на вокзалы и в аэропорты для прохождения проверок. Ранее информацией об усилении мер безопасности поделились сотрудники пресс-службы офиса Российских железных дорог (РЖД).

Организации усилили взаимодействие с правоохранительными органами. В связи с предпринимаемыми дополнительными мерами просим с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий. пресс-служба ведомства

Напомним, что вечером 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холле". В концертном зале должно было начаться выступление музыкальной группы "Пикник". Позже в помещении вспыхнул пожар. Общая площадь возгорания, согласно последним оценкам от ГУ МЧС, составила порядка 13 тысяч квадратных километров.

В петербургских вузах отменяются занятия 23 марта.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости