Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым

Продажи билетов должны стартовать 11 июня.

Министерство транспорта объявило о разработке новых железнодорожных маршрутов в Крым. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Поручение разработать маршруты дано Федеральному агентству железнодорожного транспорта. В сообщении Минтанса подчёркивается, что новые маршруты стали необходимы после того, как глава Крыма Сергей Аксёнов объявил о том, что с 1 июля на полуострове открывается туристический сезон.

После этого спрос на билеты на поезда в Крым увеличился. Поэтому Минтранс принял решение запустить поездка "Таврия" по новым направлениям — они дополнят уже существующие маршруты. Например, в Симферополь можно будет приехать из Кисловодска или Екатеринбурга. Также "Таврия" поедет из Санкт-Петербурга в Евпаторию — и обратно.

Продажи билетов должны стартовать 11 июня. Поезда будут ездить не меньше, чем один раз в неделю — внутри пассажиры будут обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

Ранее мы рассказывали, что Крым начнёт принимать туристов с 1 июля.

Видео: Вконтакте / Сергей Аксёнов