Минстрой заявил, что регионы просят поддержать строительство деревянных домов из панелей

Ирек Файзуллин рассказал о работе по созданию домов из CLT-панеделй.

Российское министерство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству получает обращения из регионов страны с просьбой поддержать на государственном уровне строительство деревянных домов из панелей, в том числе по программе расселения из аварийного жилья. Об этом президента Владимира Путина в ходе оперативного правительственного совещания по вопросам лесопромышленной отрасли сделал глава профильного ведомства Ирек Файзуллин. Чиновник объяснил коллегам, что говорит об использовании в строительстве панелей, создаваемых из перекрестно склеенной древесины (CLT панели). При помощи технологии рабочие могут создавать здания с высотой в девять этажей.

Ряд регионов сегодня, мы получили соответствующие обращения, просят поддержать строительство деревянных домов из таких панелей, в том числе по программе расселения из аварийного жилья. Ирек Файзуллин, глава Минстроя

Эксперт подчеркнул, что в России реализован пилотный проект. В его рамках построены два четырехэтажных жилых дома в Вологодской области на 64 квартиры. Эти объекты возводились в кратчайший срок, так как разрешение рабочие получили в апреле 2022 года, а основные мероприятия были завершены уже в сентябре прошлого года.

Минстрой обратился к Путину с инициативой по меблировке жилья в ипотеку.

Фото и видео: Kremlin.ru