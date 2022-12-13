Минстрой: уровень оплаты за услуги ЖКХ в России составляет 95%

Ирек Файзуллин рассказал о регионах в антирейтинге и лидерах по платежной дисциплине.

Уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги в среднем по стране составляет 94,8%. Соответствующее заявление в рамках правительственного заседания сделал глава министерства по строительству и ЖКХ Ирек Файзуллин. Специалист объяснил коллегам о том, что те организации, которые финансируются из федерального бюджета России, имеют уровень оплаты услуг населению в размере 88%, а региональных и местных бюджетов - 92 и 90%. Компании, которые обладают прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями - около 93% оплаты, а исполнители коммунальных услуг - 94%. Министерство по строительству заметило, что низкий уровень собираемости платежей в сфере ЖКХ, в частности, отмечается в Ингушетии (42%), Северной Осетии (60%), Чечне (71%), Кабардино-Балкарии (72%), на Чукотке (74%) и в Дагестане (77%). В противоположном рейтинге со значительным показателей платежной дисциплины фиксируются такие субъекты как Алтай, Татарстан, Оренбургская, Тюменская, Липецкая и Вологодская области.

Модернизация сетей ЖКХ в России улучшит качество услуг для 42 млн человек к 2030 году.

Фото и видео: Правительство России