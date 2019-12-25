Минстрой планирует увеличить норматив стоимости квадратного метра жилья

Норматив стоимости квадратного метра жилья для Петербурга может вырасти на 13%, но не изменится для Ленобласти.

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект приказа Минстроя РФ об утверждении норматива стоимости квадратного метра жилого помещения на второе полугодие 2021 года. Согласно проекту, нормативную стоимость предполагается увеличить с 49 173 до 55 720 рублей для всех регионов страны, кроме 22, где она останется прежней, и 2, где она снизится. Среди регионов, где норматив стоимости останется без изменений - Ленинградская область, в Санкт-Петербурге норматив может вырасти до 89 730 рублей.

Нормативы стоимости квадратного метра жилья применяются органами исполнительной власти для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которые предоставляются на приобретение или строительство жилья за счет федерального бюджета, либо при закупках жилья для расселения ветхого и аварийного фонда.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о том, что до 2025 года из аварийного жилья переселят более 15,5 тысяч ленинградцев.

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