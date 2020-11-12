Минпросвещения продлевает программу "Земский учитель"

Андрей Николаев объяснил, до какого момента будет продлеваться данная программа.

Минпросвещения России продлевает программу "Земский учитель". Об этом на совещании в профильном комитете Госдумы по образованию и науке сообщил заместитель главы ведомства Андрей Николаев. По словам чиновника, программа будет продлеваться до тех пор, пока все вакансии в сельской местности и малых городах полностью не будут закрыты. На данный момент свободных вакансий - около восьми тысяч.

В этой связи было принято принципиальное решение, несмотря даже на подходы по некоторому сокращению общих бюджетных ассигнований, что мы эту программу продлеваем. Я напомню, что она изначально была рассчитана только на три года - на 2020-2022 годы Андрей Николаев, замминистра Минпросвещения России

Программа уже ассигнована на 2023 год. СРедства на реализацию программы по регионам распределяются согласно заявочному принципу. Для этого уточняется информация о нехватке учителей в субъектах РФ.

Полянское сельское поселение участвует в программе "Земский учитель".

Видео: Государственная Дума