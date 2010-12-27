Минпромторг РФ поможет предприятиям Ленобласти

Дрозденко уверен, что доверие властей будет стимулировать производителей на достижение новых высот и увеличение экспорта.

Минпромторг РФ окажет содействие в виде льготных займов ориентированным на экспорт производителям из Ленобласти. Губернатор региона Александр Дрозденко подчеркнул, что все заявки были одобрены министерством.

Для таких организаций коммерческие банки снизят процентную ставку по экспортным кредитам. Разница от 3,0% до 4,5% будет компенсирована банкам с помощью федерального бюджета. Однако если предприятие получает льготный кредит, то у него появляется обязательство, согласно которому объемы экспортной выручки должны расти в течение всего срока реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Предприятия Ленобласти уже подали заявки на 20 млрд рублей. Список организаций опубликован на сайте правительства Ленобласти.

Ранее Piter.TV сообщил, что губернатор Ленобласти рассказал про новый туристический маршрут.

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