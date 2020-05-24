В Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы

Абитуриентов будут зачислять в несколько приказов.

Российские вузы получат более 30 тыс. дополнительных бюджетных мест. Большинсвто из них будет предоставлено региональным университетам и институтам, но часть также получат московский и петербургские учебные заведения. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сказал замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

По его словам, в ближайшее время правительство рапределит эти места по направлениям и сообщит всю информацию.

Также представитель Минобрнауки ответил на вопрос, когда начнется зачисление абитуриентов в вузы страны. По его словам процедуру должны завершить до конца августа.

Первым приказом зачисляются те, кто имеет особые льготы, особые права, потом приказ на зачисление 80% абитуриентов и, наконец, последний приказ, когда зачисляются оставшиеся. Сто процентов зачисления мы произведем в августе

Дмитрий Афанасьев

Напомним, что ранее Владимир Путин назвал новые даты проведения Единого государственного экзамена.

Видео: YouTube / Минобрнауки