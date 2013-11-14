Николай Панков рассказал о количестве военнослужащих, принятых на контракт.

За 10 дней июня на контракт с Вооруженными силами России было принято более 13,5 тысяч человек, что в 2,1 раза больше, чем в мае, а также в 3,1 раза превышает показатель апреля 2023 года. Соответствующее заявление в ходе выступления с заявлением на заседании Национального центра по управлению обороной страны сделал заместитель российского министра по обороне, статс-секретарь Николай Панков. Эксперт принял участие в селекторном совещании, посвященному вопросам укомплектования армии военнослужащими по контракту.

Замминистра обороны РФ Николай Панков отметил, что за десять дней текущего месяца на контракт принято более 13,5 тысяч человек, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период в мае, и в 3,1 раза превышает показатель апреля 2023 года. пресс-служба Минобороны России

Дополнительно Николай Панков объявил о том, что лучшие результаты по выполнению плана набора контрактников зафиксированы в Москве,Севастополе, Республике Алтай, Башкортостане, Ингушетие, Карачаево-Черкессии, Коми, Тыве, Чечне, а также Астраханской, Воронежской, Мурманской, Пензенской, Сахалинской, Тюменской и Еврейской автономной областях.

Российские военные заявили об отражении двух атак ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России