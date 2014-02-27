Минобороны сообщило об ударах по бойцам ВСУ, отступившим из Угледара

Российское министерство по обороне сообщило об ударах по бойцам Вооруженных сил Украины, отступившим из города Угледара. В пресс-службе профильного ведомстве отметили, что атаку специалисты "Восточной" группировки войск на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции вели с помощью самоходных гаубиц 2С3 "Акация", а также 240-миллиметровых минометов особой мощности 2С4 "Тюльпан".

Расчеты 152-мм самоходных гаубиц 2С3 "Акация" и 240-мм минометов особой мощности 2С4 "Тюльпан" артиллерии группировки войск "Восток" нанесли удары по позициям подразделений ВСУ, бежавшим из Угледара. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что САУ "Акация" применяется для поражения временных опорных пунктов, окопов и блиндажей армии киевского режима. Там, где противник занимает укрепленные сооружения из бетона, работает 240-мм миномет "Тюльпан". Артиллерия всегда сопровождается боевыми расчетами постов воздушного наблюдения и противодействия средствам радиоэлектронной борьбы.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Ми-28нм.

Фото и видео: Минобороны России