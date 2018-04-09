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Минобороны: российские войска уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ
Сегодня, 10:35
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Минобороны: российские войска уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ

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Пункт хранения и обслуживания беспилотников был поражен в районе населенного пункта Могилевка.

Вооруженные силы России уничтожили пункт обслуживания беспилотников украинских войск. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Пункт хранения и обслуживания беспилотников был поражен в районе населенного пункта Могилевка. Также в районе населенного пункта Ямполь (ДНР) российские войска нанесли удар по пункту управления 100-й бригады территориальной обороны. Конашенков добавил, что за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла поражение 102-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной техник в 108-ми районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска на Донецком направлении отразили семь атак противника.

Фото: Минобороны России

Теги: беспилотники, вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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