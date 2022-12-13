Минобороны: российские летчики сбили украинский Су-25 в небе над ДНР

Официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков рассказал о том, то отечественные летчики за последние сутки проведения специальной военной операции сбили украинский боевой самолет Су-25, который находился в воздушном пространстве над территорией Донецкой народной республики. Соответствующей информацией генерал-лейтенант поделился с журналистами в ходе регулярного брифинга от 19 января.
Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Полтавка сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
За день российскими средствами противовоздушной обороны на Украине были уничтожены пять беспилотников противника на территории Луганской народной республики. ракетные войска,артиллерийские подразделения и оперативно-тактическая, армейская авиация нанесли поражение по 67 боевым подразделениям ВСУ.
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Фото и видео: Минобороны России
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