Игорь Конашенков рассказал о работе ВСК РФ на СВО.

Официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков рассказал о том, то отечественные летчики за последние сутки проведения специальной военной операции сбили украинский боевой самолет Су-25, который находился в воздушном пространстве над территорией Донецкой народной республики. Соответствующей информацией генерал-лейтенант поделился с журналистами в ходе регулярного брифинга от 19 января.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Полтавка сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

За день российскими средствами противовоздушной обороны на Украине были уничтожены пять беспилотников противника на территории Луганской народной республики. ракетные войска,артиллерийские подразделения и оперативно-тактическая, армейская авиация нанесли поражение по 67 боевым подразделениям ВСУ.

Вертолет Ка-27 с фрегата "Адмирал Горшков" провел разведку в Атлантике.

Фото и видео: Минобороны России