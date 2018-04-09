Минобороны: российские ПВО сбили 44 украинских беспилотника

Также в районе Воздвиженки был сбит вертолет Ми-8.

Российские средства ПВО за сутки сбили 44 украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Таволжанка, Залиман, Рубежное, Кременная, Райгородка (ЛНР), Сладкое, Старомихайловка (ДНР), Шевченково, Долинка, Трудовое, Новопокровка, Мирное (Запорожская область), Старая Збурьевка и Новая Каховка (Херсонская область). Также в районе Воздвиженки был сбит вертолет Ми-8.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ.

Фото: Минобороны России