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Минобороны: российские ПВО сбили 44 украинских беспилотника
Сегодня, 10:56
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Минобороны: российские ПВО сбили 44 украинских беспилотника

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Также в районе Воздвиженки был сбит вертолет Ми-8.

Российские средства ПВО за сутки сбили 44 украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Таволжанка, Залиман, Рубежное, Кременная, Райгородка (ЛНР), Сладкое, Старомихайловка (ДНР), Шевченково, Долинка, Трудовое, Новопокровка, Мирное (Запорожская область), Старая Збурьевка и Новая Каховка (Херсонская область). Также в районе Воздвиженки был сбит вертолет Ми-8.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ.

Фото: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России,

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