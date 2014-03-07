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Минобороны: российские ПВО сбили 39 украинских беспилотников

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Также российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 39 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Николаевка, Золотаревка, Новозвановка, Кременная (ЛНР), Берестовое, Кодема, Александровка (ДНР), Новая Каховка (Херсонская область), Мирное и Трудовое (Запорожская область). Также российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские операторы FPV-дронов разгромили пикапы ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России,

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