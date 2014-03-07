Минобороны: российские ПВО сбили 39 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 39 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Николаевка, Золотаревка, Новозвановка, Кременная (ЛНР), Берестовое, Кодема, Александровка (ДНР), Новая Каховка (Херсонская область), Мирное и Трудовое (Запорожская область). Также российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские операторы FPV-дронов разгромили пикапы ВСУ.

Видео: Минобороны России