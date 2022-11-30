Минобороны предложило создать еще 16 военных учебных центров для студентов

Сергей Шойгу рассказала о планах по вузам.

Российское министерство по обороне предложило создать дополнительно 16 военных учебных центров для студентов в высших учебных учреждениях страны. Соответствующее заявление сделал Сергей Шойгу на селекторном совещании с коллегами. Генерал отметил, что специалисты уже создают ВУЦ при федеральных государственных вузах с 2021 года. Работы выполняются совместно с чиновниками из министерства науки и высшего образования. За этот период сформировано восемь таких точек, а обучение прошли свыше тысячи человек.

Предлагается создать еще 16 аналогичных формирований, которые расширят географию военной подготовки с 52 до 68 субъектов страны. В итоге число военных учебных центров увеличится до 120. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Напомним, что указом российского президента Владимира Путина в 2019 году военные кафедры при вузах были переименованы в ВУЦ. На тот момент в отечественных вузах было 87 военных кафедр, которые далее были преобразовали в центры.

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Фото и видео: Минобороны России