Минобороны помогает Росгвардии в создании военно-политической службы . Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны и начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковника Андрея Картаполова.
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Андрей Картаполов, заместитель министра обороны
По его словам, специалисты Минобороны передали росгвардейцам комплект документов и методологические материалы, которые помогут в создании военно-политического управления.
Ранее Минобороны опубликовало архивные документы об обороне Заполярья в 1941 году.
Фото: pixabay.com
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