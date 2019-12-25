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Минобороны помогает Росгвардии в создании военно-политической службы
Сегодня, 9:20
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matveyvn

Минобороны помогает Росгвардии в создании военно-политической службы

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Специалисты Минобороны передали росгвардейцам комплект документов.

Минобороны помогает Росгвардии в создании военно-политической службы . Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны и начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковника Андрея Картаполова.

Оказываем методическую и практическую помощь.

Андрей Картаполов, заместитель министра обороны

По его словам, специалисты Минобороны передали росгвардейцам комплект документов и методологические материалы, которые помогут в создании военно-политического управления.

Ранее Минобороны опубликовало архивные документы об обороне Заполярья в 1941 году.

Фото: pixabay.com

Теги: военные, минобороны, росгвардия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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