Экипажи выполняли ракетные удары на малых высотах.

Российские штурмовые самолеты Су-25 от Восточного военного округа в зоне проведения специальной военной операции регулярно совершают боевые вылеты с задачами по ликвидации обозначенных командованием целей противника. В пресс-службе министерства по обороне опубликовали в социальных сетях видео, на котором показано, как пара боевых истребителей совершает один из таких полетов, после чего - возвращается на аэродром базированя. Известно, что запуски ракет экипажем выполнялись парами на малых высотах. Авиационные атаки совершены по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины и местных нвционалистов.

После применения авиационных средств поражения российские экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки. В результате этого вылета были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника.По возвращению шрутмовиков работники инженерно-технического состава приступили к подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Авиация ВКС России и системы ТОС-1А "Солнцепек" нанесли удар по позициям ВСУ в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России