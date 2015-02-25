Минобороны РФ сообщило о новой бомбардировке позиций ВСУ в Курской области

Задача реализована в ходе СВО представителями ВКС России.

Российский экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 от Воздушно-космических сил нанес ракетный удар по личному составу и опорному пункту Вооруженных сил Украины, размещенных на территории приграничного района Курской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве указали, что военнослужащие получили подтверждение ликвидации цели противника. Атака совершалась авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что боевой самолет Су-34 разработан компанией "Сухой" (ОАК) По характеристикам воздушное средство относят к поколению "4++". На борту используется управляемое вооружение большой дальности класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух". Истребитель способен нести на себе 8 тонн военной нагрузки, расположенной на 12 точках подвески. Особенностями Су-34 являются большая дальность полета. Он может совершать рейсы до четырех тысяч километров, а также высокая скорость полета - до 1 900 километров в час.

Российские военные раскрыли детали штурма Украинска.

Фото и видео: Минобороны России